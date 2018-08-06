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В Славянске прошел «Городской пикник»

06.08.2018 08:17
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В Славянске прошел «Городской пикник»

В Славянске провели мероприятие под названием «Городской пикник» с целью привлечь жителей города к общению и развлечению. Оно было организовано на локациях пространства TOP PLACE, передает Деловой Славянск.

Дети брызгали друг друга из водяных пистолетов, плескались в надувных бассейнах и ловили мыльные пузыри. Взрослые могли позаимствовать секреты приготовления вкусных блюд во время мастер-классов от шеф-поваров, а также отдохнуть в импровизированных кафе, потягивая коктейли.

Масштабный пикник завершился выступлением группы «The Cancel Band». Журналисты Славянска опубликовали фотографии с места события.

Источник : https://zi.dn.ua/ 



Теги: Донбасс, Славянск, Пикник
 
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