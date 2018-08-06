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Жириновский: это не теория заговора, а реальная политика – Украине отдадут Белгород, Курск, Орел и Брянск
Как передает replyua.net, скандальный российский политик Владимир Жириновский не перестает озвучивать свои фантазии относительно того, что может произойти в отношениях России и Запада и о том, каким будет новый миропорядок.
Владимир Жириновский отметил, что у него есть информация относительно того, что Запад, в частности структуры НАТО прорабатывают вопрос полного развала России с разветвлением ее территорий между другими странами. В частности, по словам Жириновского, Украине Запад отдаст Брянск и Курск.
Жириновский отметил, что у Запада уже есть успешный опыт таких операций. Именно руками Запада был уничтожен когда-то могучий Советский Союз. Тогда был использован так называемый «Гарвардский» проект, когда расчленили СССР на 15 частей. По словам российского политика, теперь Запад готовится к реализации «Хьюстонского проекта», когда уже будет развалена Россия в нынешних ее границах. Жириновский отметил, что за то, что Украина станет главным плацдармом для спецоперации – ей уже подготовлен подарок – разрешат включить в свою территорию Белгород, Курск, Орел и Брянск.
Теги: политика, Украина, Донбасс, теория, Жириновский
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