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Будет ли у украинцев качественная питьевая вода?
Французы и немцы смело пьют воду из-под крана. В Украине же такого лучше не делать, советуют экологи. Ведь водопроводная система давно нуждается в капитальном ремонте, а вода в ней – далека от родниковой. Воду до сих пор очищают старым советским методом с помощью хлора, который не только влияет на здоровье людей, но и делает Украину зависимой от этого химического элемента. Несколько недель назад украинские города были в шаге от катастрофы из-за дефицита хлора. Есть ли выход из сложившейся ситуации, выяснял Центр общественного мониторинга и контроля.
Что пьем?
Только 20% воды, которая попадает в наши краны, берется из подземных источников. Остальные 80% поступает из рек, причем 70% – из Днепра. В частности, Киев пьет воду из Днепра и Десны, Винница – из Южного Буга, Ивано-Франковск – из Быстрицы, Ужгород – из Ужа, Житомир – из Тетерева и тому подобное. Качество воды регулирует Государственная санитарная служба, однако действующие санитарные нормы остались еще с советских времен. По словам экспертов, в Украине до сих пор не разработали собственных требований к качеству питьевой воды, чтобы она была полезна и безопасна для человека. Если сравнить украинские и европейские требования, то последние будут гораздо выше.
Согласно исследованиям Госагентства водных ресурсов, самая чистая вода из кранов течет в Закарпатской и Львовской области, самая грязная – в Одесской, Донецкой и Луганской областях. Там вода мутная и насыщенная тяжелыми металлами (кадмием, марганцем и др.). А жесткость воды в Украине превышает европейские нормы в несколько раз.
Основной метод очистки воды в Украине – хлорирование. Он позволяет обеззараживать воду, взятую из рек. И при этом является экономически выгодным. По словам специалистов, хлорирование – очень дешевый способ очистки, и его стоимость в тарифе составляет всего 2%.
Воду хлорируют несколько раз. Сначала на этапе забора воды из реки, а затем – перед подачей в водопроводные трубы. Всего, по данным экспертов, ежегодно украинские водоканалы тратят на очистку воды около 10 000 тонн жидкого хлора.
Хлорный конфликт
В середине июля единственный завод по производству хлора в Украине – «Днепроазот» – заявил, что прекращает поставлять и производить жидкий хлор из-за убыточности. Это вызвало кризис на водоканалах, и многие крупные города оказались под угрозой остаться без питьевой воды.
В «Днепроазоте», который принадлежит олигарху и владельцу медиа-холдинга «1 + 1 Media» Игорю Коломойскому, заявили, что возобновят производство хлора только после повышения цены на него в три раза. Так как предприятие является монополистом в своей области, эксперты назвали это требование шантажом.
«Они (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, – ред.) шантажируют не только Днепр, они к сожалению шантажируют всю Украину. Сегодня единственным поставщиком такого дезинфиканта является как раз «Днепроазот», – отметил директор по организационной работе и нормативном обеспечении Ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь.
Ситуация получила широкую огласку в СМИ. Чтобы не допустить катастрофы, за решение проблемы взялись не только местные власти, но и правительство и даже глава государства, который поручил послам наладить контакты с возможными поставщиками жидкого хлора из других стран. В результате областные водоканалы договорились о поставках хлора из Румынии, Узбекистана и Венгрии, и «Днепроазот», наконец, также возобновил работу.
«Кризисный сценарий по поставкам жидкого хлора на водоканалы – устранен. Сегодня все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды! Это совместная работа Президента Украины Петра Порошенко, правительства, облгосадминистраций и Ассоциации Укрводоканалэкология», – сообщил 25 июля министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
По мнению аналитиков, хлорный кризис произошел из-за потери «Днепроазотом» доступа к дешевому газу, который он получал от «Укрнафты». Согласно расследованию «Консалтинговой группы А-95», в 2017 году Коломойский вывел из «Укрнафты» несколько миллиардов гривен путем занижения цены газа для завода «Днепроазот». Сейчас правомерность действий азотного предприятия проверяет Служба безопасности Украины.
Есть ли альтернатива?
После кризиса с хлором водоканалы начали искать альтернативные способы очистки. Часть предприятий собирается переоборудовать очистные сооружения под использование гипохлорита натрия, который получают из поваренной соли. По данным Ассоциации водоканалов, его уже применяют 9% водопоставщиков. Например, гипохлоритом очищают воду в Житомире, Львове, Ивано-Франковске и Коломые.
В столице вообще планируют вскоре ликвидировать хлорное хозяйство, заменив его более современными технологиями.
«Прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя на современные и безопасные – низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора», – отметили в «Киевводоканале».
Интересно, что в развитых странах качество воды намного выше, но хлор там практически не применяют. По словам специалистов, хлорирование – устаревшая технология, от которой отказывают из-за ее вредности.
«На очистных станциях вода обогащается кислородом, что позволяет абсорбировать из нее железо и марганец, затем вода проходит через фильтры из песка, а 94% отработанной воды проходит очистку в соответствии с самыми высокими требованиями Директивы ЕС», – прокомментировал очистку воды в ЕС президент Ассоциации «Питьевая вода Украины» Владимир Скубченко.
Может ли Украина перейти на европейские стандарты? Эксперты не берутся однозначно отвечать на этот вопрос. Ведь чтобы повысить качество питьевой воды, нужно полностью реформировать систему. И отказ от хлорирования – лишь один из этапов.
В Украине трубопроводы и водопроводные системы не обновлялись уже десятки лет. Без их реконструкции улучшить качество питьевой воды не удастся.
«На западе, скажем, вода проходит через 7-8 ступенчатую очистку, а у нас работают фильтрационные установки несколькодесятилетней давности, которые могут обеспечить максимум 3 степени очистки. Кроме того, в Украине 75% очистных сооружений канализации являются устаревшими. В результате, неочищенные сточные воды снова оказываются в реках. И возникает замкнутый круг», – отметил Владимир Скубченко.
В водоканалах говорят, что даже переход на гипохлорит требует миллионных капиталовложений и времени для перестройки оборудования. А внедрение вообще новой технологии – это вызов не одного года. Однако другого пути для Украины в перспективе не существует.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, вода, качество
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