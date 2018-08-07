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Как в Европе. Украина меняет правила маркировки продуктов
Маркетологи утверждают, что почти каждый второй, покупая товар, прежде всего обращает внимание на этикетку. Для многих определяющим фактором в выборе продукта является его состав. Впрочем, в Украине эта информация не всегда полная, а иногда – не соответствует действительности. Изменить это может новый закон о этикетках пищевых продуктов. Как это повлияет на потребителей и рынок пищевых продуктов в целом, исследовали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Безмясная колбаса и безмолочная сметана
Результаты лабораторных анализов свидетельствуют, что в последние годы в Украине стало больше поддельной продукции. По словам экспертов, в зависимости от сферы рынка количество фальсификата достигает от 30 до 70%. Часто производители не отражают все компоненты в описании продуктов или же приписывают то, чего нет.
Чаще всего, говорят специалисты, подделывают молочные продукты, колбасные изделия и бакалею. Так, результаты потребительской экспертизы, проведенной в марте этого года, показали, что из 12 украинских торговых марок творога – всего 3 соответствовали нормам. Остальные – содержали растительные жиры, и их фактическая жирность была меньше. Вместе с тем анализ некоторых марок сметаны вообще не обнаружил молока. Похожая ситуация и с мясными и рыбными изделиями: туда добавляют дешевые аналоги, красители и усилители вкуса, отмечают эксперты.
«Есть подозрения того, что под видом масла продается молокосодержащая продукция, то есть спрэд – и это уже является нарушением маркировки, ведь ты должен так и писать –«спред», а не вводить в заблуждение. Так же, как и на колбасных изделиях: если там написано, что «мясо», значит оно должно там быть. Злоупотребление с маркировкой есть, это не значит что продукция опасна, но потребитель имеет право на осознанный выбор, и, несмотря на цену, четко понимать, что он покупает», – прокомментировал ситуацию председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.
Стратегия на защиту
В 2017 году правительство приняло «Концепцию государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года», которая уже показала первые результаты. В рамках этой концепции были разработаны изменения в законодательство, в соответствии с европейскими стандартами. В частности, это законы «О государственном контроле в сфере оборота пищевых продуктов» и «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов».
Первый – был принят и вступил в силу еще 4 апреля. Он позволил проводить внеплановые проверки качества продуктов и временно приостанавливать производство или оборот пищевых продуктов, если существуют риски для здоровья человека.
Второй – пока прошел первое чтение. Он обязывает производителей пищевых продуктов предоставлять в этикетках полную информацию о товаре и вводит ответственность за введение потребителя в заблуждение.
«Операторы рынка будут иметь унифицированные правила о предоставлении потребителям информации, что позволит обеспечить правовую определенность и уменьшить админдавление на операторов рынка. Потребители смогут делать осознанный выбор, особенно из соображений охраны здоровья, экономических, экологических, социальных и этических соображений. Они будут иметь защиту от мошеннических и обманчивых практик», – пояснил один из инициаторов законопроекта, заместитель председателя парламентского комитета по аграрным вопросам Александр Бакуменко.
Среди важных новаций законопроекта – запрет предоставлять информацию, ложно характеризующею продукт, приписывающею ему лечебные свойства и тому подобное. Также производители пищевой продукции будут обязаны указывать все ингредиенты, которые могут вызвать аллергические реакции или непереносимость у потребителей, а также информировать, был ли продукт заморожен/разморожен и когда. Кроме того, закон требует четко указывать на упаковке сроки годности. Все это, по мнению специалистов, должно помочь украинцам делать осознанный выбор при покупке продуктов, адекватно взвешивая цену и качество товара.
Новые этикетки – новые возможности
Принятие закона «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов» позволит украинским производителям увеличить свое присутствие на рынках ЕС, считают эксперты. Ведь это – часть имплементации санитарных и фитосанитарных норм, прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС, которое Президент Петр Порошенко подписал в прошлом году.
«Нам еще нужно научиться попадать на европейские рынки с украинской продукцией аграрного сектора с добавленной стоимостью, продукцией перерабатывающей промышленности», – отметил глава государства через 7 месяцев действия Соглашения.
До сих пор в ЕС жаловались, что украинские продукты имеют неполное описание товара на этикетке. Теперь это препятствие будет преодолено. Аналитики рынка прогнозируют, что в следующем году Украина сможет увеличить экспорт пищевой продукции в ЕС в несколько раз. Сейчас наше государство является третьим по экспорту курятины в ЕС, а за последние полгода значительно увеличило экспорт соков, кондитерских изделий, шоколада и яиц.
Украинским потребителям новый закон об этикетках позволит подавать в суд на производителя в случае несоответствия состава и описания, как это принято в Европе. Также покупатели смогут инициировать проверку товара и продавца Госпродпотребслужбой. Для этого нужно написать письменную жалобу в Госпродпотребслужбу (адреса территориальных органов есть на сайте http://www.consumer.gov.ua ) с указанием названия магазина и добавить чек.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что в этом году депутаты и правительство, наконец, завершат процесс реформирования системы защиты прав потребителей, согласно требованиям ЕС. Ведь обеспечение прав потребителей – это приоритет стран с развитой экономикой.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, продукты, маркировка
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