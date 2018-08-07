С детьми за границу. Какие документы нужны?

07.08.2018 14:21

Уезжая в отпуск с детьми, важно позаботиться обо всех мелочах заранее. Особенно, если вы собираетесь пересекать границу. Какие правила выезда детей за границу, какие документы нужны и что изменилось за последние месяцы, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Только в сопровождении взрослых и с согласия родителей

По украинским законам, при пересечении границы детей до 16 лет должны сопровождать родители или их опекуны. Если дети выезжают с другим взрослым, то у них должно быть нотариально заверенное разрешение от обоих родителей с указанием цели и страны поездки, срока и имени лица, которое их сопровождает. Впрочем, недавно Кабмин разрешил детям выезжать также в сопровождении членов экипажа воздушного судна.

Если ребенок проживает только с одним из родителей и уезжает за границу на срок более месяца, то для пересечения границы нужно иметь нотариально заверенное разрешение от второго родителя.

Если отец не проживает с ребенком, то для совместного заграничного путешествия с ребенком ему нужна официальное, нотариально заверенное согласие матери. Если бывшая жена не дает согласия, можно обратиться за разрешением в суд. Впрочем, только при условии отсутствия задолженности по алиментам. Такая же процедура для матери, если ребенок живет с отцом.

В то же время, есть много случаев, когда согласие другого родителя не требуется. Например, если ребенка воспитывает только мать, и по документам у ребенка нет отца или он пропал без вести, умер, лишен родительских прав, признан недееспособным или является иностранцем.

Без согласия одного из родителей

25 июля президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Семейный кодекс, по которым матери или отцу не требуется согласие на вывоз ребенка за границу, если срок поездки меньше месяца. Это касается родителей, с которыми по решению суда проживает ребенок.

«Для этого ему (или ей) необходимо написать на место жительства другого родителя или матери сообщение об этом намерении поездки за границу. В этой части обеспечивается право на информирование», – пояснила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

Также, согласно новому закону, тот из родителей, с которым проживает ребенок, может самостоятельно вывозить ребенка за границу более чем на месячный срок с целью лечения, учебы или отдыха, если второй из родителей задолжал алименты за 4 месяца. В этом случае нужно взять справку о наличии задолженности.

Кроме того, не нужно согласовывать путешествие ребенка за границу, если другой родитель не выплачивал алименты в течение последних 3 месяцев ребенку с инвалидностью, тяжелыми болезнями или травмами. Состояние ребенка и факт задолженности следует подтвердить соответствующими справками.

Стоит знать, что за умышленное нарушение срока поездки закон предусматривает штраф от 1700 до 3400 грн. Изменения вступят в силу 29 августа.

Отдельный загранпаспорт

В 2015 году Государственная миграционная служба прекратила выдавать детям проездные документы и вписывать детей в паспорта родителей. Теперь для выезда за границу детям, даже младенцам, нужен отдельный биометрический заграничный паспорт. Хотя если у родителей есть действующий заграничный паспорт с записью о детях, то их также пропустят через границу. Впрочем, стоит помнить, что это разрешение действует только до конца действия паспорта родителей. В случае окончания срока действия родителям и детям придется оформлять отдельные заграничные паспорта.

Стоит заметить, что для поездок в страны ЕС или других государств, с которыми Украина имеет безвизовый режим, детям достаточно иметь биометрический загранпаспорт. Однако, если вы планируете путешествие в другие страны, то не забудьте позаботиться о визе и для ребенка.

Оформить биометрический загранпаспорт можно в любом отделении миграционной службы или в специальных центрах админуслуг. Заявление на оформление документа может подать один из родителей. И если паспорт оформляется ребенку до 12 лет, то он может при этом отсутствовать. Достаточно принести все документы и фотографии с собой. Но с 12 лет присутствие ребенка – обязательно, ведь у него берут отпечатки пальцев, а с 14 лет он оставляет и цифрованую подпись.

Детям до 16 лет выдают биометрический загранпаспорт сроком на 4 года, старшим – на 10 лет. Об этом также следует помнить, путешествуя с ребенком.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля