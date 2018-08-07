- “Мы с самого начала были за Россию, а сейчас получается старики никому не нужны!”:Крымские бабушки негодуют. Есть нечего15:03
- Как в Европе. Украина меняет правила маркировки продуктов14:45
- С детьми за границу. Какие документы нужны?14:21
- Будет ли у украинцев качественная питьевая вода?14:06
- Контрмера блокаде Азовского моря: Украина может закрыть пассажирское ж/д сообщение с Россией13:20
- У Порошенко сделали громкое заявление о прекращении автобусного сообщения с Россией12:20
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ — Омелян11:37
- Озеро с 300 тысячами тонн химикатов: СМИ рассказали о "бомбе замедленного действия" на Донбассе10:16
- "Недействителен": в Раде поставили крест на "особом статусе" Донбасса, пообещав отменить закон. ВИДЕО09:36
- Будет продолжаться агрессия: стали известны новые планы РФ относительно Украины22:07
С детьми за границу. Какие документы нужны?
Уезжая в отпуск с детьми, важно позаботиться обо всех мелочах заранее. Особенно, если вы собираетесь пересекать границу. Какие правила выезда детей за границу, какие документы нужны и что изменилось за последние месяцы, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Только в сопровождении взрослых и с согласия родителей
По украинским законам, при пересечении границы детей до 16 лет должны сопровождать родители или их опекуны. Если дети выезжают с другим взрослым, то у них должно быть нотариально заверенное разрешение от обоих родителей с указанием цели и страны поездки, срока и имени лица, которое их сопровождает. Впрочем, недавно Кабмин разрешил детям выезжать также в сопровождении членов экипажа воздушного судна.
Если ребенок проживает только с одним из родителей и уезжает за границу на срок более месяца, то для пересечения границы нужно иметь нотариально заверенное разрешение от второго родителя.
Если отец не проживает с ребенком, то для совместного заграничного путешествия с ребенком ему нужна официальное, нотариально заверенное согласие матери. Если бывшая жена не дает согласия, можно обратиться за разрешением в суд. Впрочем, только при условии отсутствия задолженности по алиментам. Такая же процедура для матери, если ребенок живет с отцом.
В то же время, есть много случаев, когда согласие другого родителя не требуется. Например, если ребенка воспитывает только мать, и по документам у ребенка нет отца или он пропал без вести, умер, лишен родительских прав, признан недееспособным или является иностранцем.
Без согласия одного из родителей
25 июля президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Семейный кодекс, по которым матери или отцу не требуется согласие на вывоз ребенка за границу, если срок поездки меньше месяца. Это касается родителей, с которыми по решению суда проживает ребенок.
«Для этого ему (или ей) необходимо написать на место жительства другого родителя или матери сообщение об этом намерении поездки за границу. В этой части обеспечивается право на информирование», – пояснила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.
Также, согласно новому закону, тот из родителей, с которым проживает ребенок, может самостоятельно вывозить ребенка за границу более чем на месячный срок с целью лечения, учебы или отдыха, если второй из родителей задолжал алименты за 4 месяца. В этом случае нужно взять справку о наличии задолженности.
Кроме того, не нужно согласовывать путешествие ребенка за границу, если другой родитель не выплачивал алименты в течение последних 3 месяцев ребенку с инвалидностью, тяжелыми болезнями или травмами. Состояние ребенка и факт задолженности следует подтвердить соответствующими справками.
Стоит знать, что за умышленное нарушение срока поездки закон предусматривает штраф от 1700 до 3400 грн. Изменения вступят в силу 29 августа.
Отдельный загранпаспорт
В 2015 году Государственная миграционная служба прекратила выдавать детям проездные документы и вписывать детей в паспорта родителей. Теперь для выезда за границу детям, даже младенцам, нужен отдельный биометрический заграничный паспорт. Хотя если у родителей есть действующий заграничный паспорт с записью о детях, то их также пропустят через границу. Впрочем, стоит помнить, что это разрешение действует только до конца действия паспорта родителей. В случае окончания срока действия родителям и детям придется оформлять отдельные заграничные паспорта.
Стоит заметить, что для поездок в страны ЕС или других государств, с которыми Украина имеет безвизовый режим, детям достаточно иметь биометрический загранпаспорт. Однако, если вы планируете путешествие в другие страны, то не забудьте позаботиться о визе и для ребенка.
Оформить биометрический загранпаспорт можно в любом отделении миграционной службы или в специальных центрах админуслуг. Заявление на оформление документа может подать один из родителей. И если паспорт оформляется ребенку до 12 лет, то он может при этом отсутствовать. Достаточно принести все документы и фотографии с собой. Но с 12 лет присутствие ребенка – обязательно, ведь у него берут отпечатки пальцев, а с 14 лет он оставляет и цифрованую подпись.
Детям до 16 лет выдают биометрический загранпаспорт сроком на 4 года, старшим – на 10 лет. Об этом также следует помнить, путешествуя с ребенком.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, дети, граница, документы
- Детей из Донбасса не пустили в Россию
- Страшная статистика: каждый день в Украине пропадают 16 детей
- В Донецке открылась детская железная дорога
- В Россию партию контрабандного серебра массой 11 килограмм, хотел вывезти житель Донецка (ВИДЕО)
- Сексуальные домогательства в АТО: Украина сделала заявление в Минске
- Турчинов рассказал, когда заработает биометрический контроль для россиян
- Захарченко и компания передумали проводить «выборы»13:01
- В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан12:46
- Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону11:59
- Боевики 30 раз обстреляли позиции сил ООС: ранены трое военных11:16
- ВСУ вывели из строя боевиков армии Путина на Донбассе10:57
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Ясиноватой10:35
- Озеро с 300 тысячами тонн химикатов: СМИ рассказали о "бомбе замедленного действия" на Донбассе10:16
- Оккупационные «власти ДНР» обещают вернуть «Интертелеком» до 10 августа09:54
- Боевики «ДНР» за три дня задержали более двухсот человек09:15
- Ситуация в пунктах пропуска утром 7 августа08:54
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- “Мы с самого начала были за Россию, а сейчас получается старики никому не нужны!”:Крымские бабушки негодуют. Есть нечего15:03
- Как в Европе. Украина меняет правила маркировки продуктов14:45
- С детьми за границу. Какие документы нужны?14:21
- Будет ли у украинцев качественная питьевая вода?14:06
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- Контрмера блокаде Азовского моря: Украина может закрыть пассажирское ж/д сообщение с Россией13:20
- Захарченко и компания передумали проводить «выборы»13:01
- В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан12:46
- У Порошенко сделали громкое заявление о прекращении автобусного сообщения с Россией12:20
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- Может привести к летальному исходу: Супрун рассказала об опасности гомеопатии22:33
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- Особенности выбора качественной женской обуви11:44
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО