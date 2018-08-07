Случилось то, чего так боялись украинские автомобилисты

07.08.2018 18:39

Бензин и дизельное топливо в Украине дорожают из-за роста курса валют. Об этом сообщили аналитики "Консалтинговой группы А-95".

"В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива в пределах 50 коп./л. В ближайшее время ожидается синхронизация цен на новых уровнях и в оставшихся сетях", – отметили эксперты топливного рынка, передает Сегодня.

По их расчетам, когда доллар дорожает на одну гривню, цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек тянет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр. Впрочем, завтра, 8 августа, доллара в Украине упадет впервые за неделю.

"Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая", – сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Отмечается, что в случае стабилизации курса гривни цены на топливо прекратят рост и могут вернуться к изначальным отметкам.