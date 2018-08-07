Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В одесской пиццерии женщину укусила крыса

07.08.2018 21:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В одесской пиццерии женщину укусила крыса

В Одессе в одном из заведений общественного питания женщину укусила крыса. Об этом сообщает дочь пострадавшей Татьяна в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.
По словам девушки, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии Олио на Гаванной. Крысы бегали прямо под ее столом, разогнать их пыталась только официант с метлой.
Отмечено, что сразу после укуса женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.

Источник Корреспондент



Теги: Донбасс, Одесса, женщина, крыса, пиццерия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх