Батальон "Сомали" готовится штурмовать новый участок фронта: появилось видео

08.08.2018 08:16

Батальон боевиков "ДНР" "Сомали" проводит отработку штурмовых навыков перед переброской на новый участок фронта на оккупированной части Донецкой области.

На одном из ресурсов оккупантов в YouTube опубликовано видео тренировок. По данным, боевиков вывели из поселка Зайцево и сейчас они совершенствуют штурмовые навыки, огневую работу в маленьких группах, а также отрабатывают элементы с преодолением препятствий на пересеченной местности.

В то же время на какой именно участок фронта их перебросят неизвестно.

Источник: https://donpress.com