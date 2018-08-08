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Батальон "Сомали" готовится штурмовать новый участок фронта: появилось видео
08.08.2018 08:16
Батальон боевиков "ДНР" "Сомали" проводит отработку штурмовых навыков перед переброской на новый участок фронта на оккупированной части Донецкой области.
На одном из ресурсов оккупантов в YouTube опубликовано видео тренировок. По данным, боевиков вывели из поселка Зайцево и сейчас они совершенствуют штурмовые навыки, огневую работу в маленьких группах, а также отрабатывают элементы с преодолением препятствий на пересеченной местности.
В то же время на какой именно участок фронта их перебросят неизвестно.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, штурм, батальон "Сомали"
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