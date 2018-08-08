- Порошенко пообщался с Госсекретарем США: всплыли интересные подробности разговора11:08
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные10:35
- Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз10:00
- Как вырастут зарплаты в Украине: опубликован прогноз на 3 года09:30
- Политолог: Медведев фактически признал провал тактики Кремля – Грузия и Украина движутся в НАТО08:31
- Батальон "Сомали" готовится штурмовать новый участок фронта: появилось видео08:16
- Россия готовит массовые провокации и захват Херсона: генерал ВСУ Романенко сделал громкое заявление22:05
- В одесской пиццерии женщину укусила крыса21:44
- Добегался: убийцу и террориста "ДНР" Безрукова поймали в Казахстане и наказали по заслугам. ВИДЕО20:09
Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз
В конфликтной ситуации с Венгрией из-за Закарпатской области Киеву не стоит надеяться на поддержку со стороны НАТО или Евросоюза.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, комментируя заявления официального Будапешта о введении новой должности в кабинете министров – «министр по делам Закарпатья».
Кравченко подчеркнул, что несмотря на то, что Сербия, Румыния и Словакия постоянно получают от Будапешта подобные претензии, создать «антивенгерскую коалицию» не получится. Более того, по словам международника, последние заявления и действия Венгрии не стали чем-то новым или неожиданным для специалистов.
«В новой конституции Венгрии, которая была принята 2011 году, есть заявления о необходимости «собирания своих территорий» и «объединении своего народа», основой которых является отказ принимать «несправедливый», по мнению современной венгерской власти, Трианонский мирный договор. Согласно документу, тогдашние Чехословакия, Румыния и Югославия получили территории, на которых проживало немало венгров.
Теги: политика, Донбасс, Венгрия, Закарпатье
- Будущего космонавта из Донбасса пригласили в Звездный городок
- Глава облсовета Анатолий Близнюк: "Стране поможет федерализация"
- Донецкий политолог: "Страну можно спасти, заменив в Кабмине политиков на беспартийных экономистов" (ФОТО)
- Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ
- Донецкий градоначальник: "Никто не хочет сказать людям правду"
- Марш протеста отчаявшихся людей против нынешней власти жестоко "успокоили" правоохранители (ВИДЕО)
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"22:31
- В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших21:10
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Добегался: убийцу и террориста "ДНР" Безрукова поймали в Казахстане и наказали по заслугам. ВИДЕО20:09
- В ОРДЛО погиб замкомандира из РФ: появились детали18:11
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности17:42
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО17:19
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта16:57
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- Порошенко пообщался с Госсекретарем США: всплыли интересные подробности разговора11:08
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные10:35
- Стало известно, что Путин предложил Трампу по вопросу ядерного оружия10:18
- Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз10:00
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как вырастут зарплаты в Украине: опубликован прогноз на 3 года09:30
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Политолог: Медведев фактически признал провал тактики Кремля – Грузия и Украина движутся в НАТО08:31
- Батальон "Сомали" готовится штурмовать новый участок фронта: появилось видео08:16
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Какие знаки зодиака самые умные07:43
- Врачи признали длительный сон опасным для жизни07:25
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Стало известно, как работодатели обманывают украинцев19:42
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- Может привести к летальному исходу: Супрун рассказала об опасности гомеопатии22:33
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО