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«Депутат» из «ЛНР» получил восемь лет тюрьмы
По материалам СБУ к 8 годам заключения приговорен житель пгт Хрустальное (Луганская область), так называемый «депутат» «народного совета ЛНР».
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБУ.
«Правоохранители установили, что житель Хрустального в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник активно поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации в ОРЛО, голосовал за принятие ряда сепаратистских "законов" псевдореспублики», – говорится в сообщении.
Также в Службе безопасности добавили, что оперативники задержали «политического деятеля» при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.
Лисичанский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ч.2 ст.110). Приговор вступил в законную силу.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, депутат, тюрьма, ЛНР
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