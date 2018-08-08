Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Идет настоящее пекло. Синоптики испугали украинцев усилением жары.

08.08.2018 11:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Идет настоящее пекло. Синоптики испугали украинцев усилением жары.

В ближайшую неделю погода в Украине меняться не будет, но уже 12 августа, и в следующие дни начнется настоящее пекло.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет антициклон, который поставит погоду на паузу, и до 12 августа будет сухо, преимущественно ясно и маловетрено. Она отмечает: «Температура воздуха также будет без особых изменений. И во вторник, 8 августа, и до конца недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 29 градусов, в Закарпатье, на юге и востоке + 27 + 32 градуса. В Киеве в среду будет сухо и солнечно, в течение дня +26, +27 градусов. Такая погода в столице продержится до выходных, однако уже в воскресенье и в начале следующей недели к нам придет усиление жары».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх