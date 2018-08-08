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Юлия Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг: украинцы видят ее главой государства
Как передает replyua.net, в сети опубликовали новое социологическое исследование, которое показывает, что среди всех возможных кандидатов в президенты Украины лидером по прежнему остается Юлия Тимошенко.
Отмечается, что опрос предоставлен социологической группой "Рейтинг". Исследование проводилось в период с 20 июля по 3 августа 2018 года. И так, украинцы отдали 17,7% за лидера фракции «Батьківщина», 10,7% избирателей поддерживают Анатолия Гриценко, 8,9% готовы отдать свои голоса за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко и 8,5% проголосовали б за лидера Радикальной партии Олега Ляшко. В то же время за нынешнего президента Украины Петра Порошенко украинцы отдали б 8,3%.
В социологической группе «Рейтинг» также отметили, что жители страны готовы поддержать таких представителей шоу-бизнеса как Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. Если бы выборы били в этом месяце, то они получили б по 8,0%. Также, украинцы отдали предпочтение лидеру партии "За життя" Вадиму Рабиновичу - 5,9%. В тоже время отмечается, что рейтинг других кандидатов менее 3%.
Напомним, что ранее социологической группой "Рейтинг" уже проводило исследование в рамках выборов президента Украины. Тогда, за Юлию Владимировну готовы были проголосовать 17,1% избирателей, которые уже определились с выбором. В тоже время за Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Юрия Бойко – 8,9%, Владимира Зеленского – 8,5%, Олега Ляшко – 8,1%, Петра Порошенко – 7,8%, Святослава Вакарчука – 6,6%, Евгения Мураева – 4,2%.
Теги: Донбасс, президент, рейтинг, выборы президента, Тимошенко
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