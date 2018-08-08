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Как вырастут зарплаты в Украине: опубликован прогноз на 3 года
08.08.2018 09:30
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) прогнозирует рост заработных плат в Украине с учетом инфляции на уровне 6,4% в течение 2019-2021 годов.
Об этом говорится в прогнозе на 2019-2021 годы, обнародованном МЭРТ, передает Апостроф.
Так, министерство ожидает, что минимальная зарплата в Украине будет повышаться на протяжении всего прогнозируемого периода.
"В целом в среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы (брутто), которая в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 грн (в 2019 году - 10 129 грн). При этом ее рост с учетом индекса потребительских цен в среднем в 2019-2021 годах составит 6,4% (в 2019 году - на 6,9%)", - сказано в прогнозе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, зарплата
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