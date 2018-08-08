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Начиная с какого дохода субсидию не дадут: разъяснения эксперта
Имеют ли право на субсидию те, кто получает зарплату в конверте, зарегистрирован как безработный или ездит на заработки за рубеж
В Украине изменились правила начисления субсидий. Кабмин решил, что действовавшие доселе правила были неэффективны – они позволяли получать скидки людям безбедным.
112 канал постарался разобраться, имеют ли право на субсидию те, кто получает зарплату в «конверте», зарегистрирован как безработный или ездит на заработки за рубеж.
Если зарплата «в конверте», субсидию не дадут?
Субсидия на общих основаниях предоставляется, если у трудоспособных лиц есть доход не менее минимальной заработной платы, с которой уплачивается полный социальный взнос. На сегодняшний день проконтролировать неофициальные выплаты работникам невозможно. «Конечно, гражданин имеет право сам задекларировать эту информацию. Но если он этого не делает, то ни фискальные органы, ни органы социальной защиты инструментов влияния на эту ситуацию не имеют», — говорит директор департамента социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко. Бороться с «конвертами» может Государственная служба по вопросам труда, но и она не может нагрянуть к работодателю с инспекцией, если не было соответствующего сигнала.
А если я безработный, мне дадут субсидию?
Правом оформить компенсацию на оплату коммунальных квитанций наделены студенты и безработные украинцы. Однако стоит учесть несколько нюансов.
Будучи человеком работоспособного возраста, человек должен добровольно уплачивать единый социальный взнос. Если человек платил не менее, чем три месяца социальный взнос и информация о его доходах – не меньше размера минимальной зарплаты, то этот человек на общих основаниях имеет право на субсидию.
Если же человек безработный, он должен стоять на учете в центре занятости. Претендовать на субсидию он сможет, однако должен уплачивать социальный взнос. «Если, например, человек приходит получать субсидию, говоря, что социальный взнос уплачен, но доходы не превышают 1 тыс. грн (меньше размера минимальной заработной платы), то сумма, от которой ему будет рассчитываться субсидия, будет составлять три прожиточных минимума — 5286 грн.
Есть еще такая категория граждан, как заробитчане. Многие СМИ написали, что они могут потерять субсидии, поскольку не смогут долго стоять на учете в центре занятости. «Ситуация, когда бы человек стоял на учете в центре занятости, получал помощь по безработице, а сам работал за рубежом, невозможна. Такого человека снимут с учета», — подтверждает чиновник Минсоцполитики.
Однако если заробитчанин уплачивал социальный взнос не менее трех месяцев до обращения за субсидией, а кроме того сможет документально обосновать хоть какой-то доход в Украине, он будет претендовать на субсидию. В зависимости от размера дохода это может быть рассчитано как от 5286 грн, если доход менее минималки, так и от реальной суммы, указанной человеком в декларации. Такая же схема действует и для безработных, не зарегистрированных в центре занятости.
А если есть специальная пенсия, будет ли субсидия?
Если человек имеет высокий доход, то субсидия ему может быть назначена, но в небольшом размере. «Есть формула, которая применяется в каждом индивидуальном случае. Если гражданин получает небольшую пенсию, к примеру, 1,5 тыс. грн, то он будет платить 6-7% от всего объема коммунальных услуг. Если же гражданин получает пенсию 13 тыс. грн, то субсидия ему назначена не будет», — рассказал Музыченко.
Начиная с какого дохода субсидию не дадут?
Законодательно не установлена конкретная граница размера дохода, после которой субсидия точно начисляется в нулевом размере. «Есть абсолютно четкая формула, которая зафиксирована в постановлении Правительства № 1156, которая говорит о том, что определяется среднемесячный доход на одного члена семьи, он сравнивается с прожиточным минимумом, и на основании этого определяется процент, который должна оплачивать семья, исходя из имеющегося у нее дохода. Формула построена таким образом, что чем меньше доход, тем меньше процент, который должен уплачиваться. Чем выше доход, тем выше процент. Например, приходит человек и говорит, что получает 20 тыс. грн, может ли он обратиться за субсидией? Может. Но согласно формуле, она будет иметь процент платежа около 88%. Таким образом, 88% от 20 тыс. грн — это и будет размер обязательного платежа человека за коммунальные услуги. С учетом того, что размер реальной суммы, которая должна платиться за комуслуги, будет значительно меньше, соответственно субсидия будет насчитана в нулевом размере», — говорит Музыченко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зарплата, субсидия, пенсии
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