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Политолог: Медведев фактически признал провал тактики Кремля – Грузия и Украина движутся в НАТО

08.08.2018 08:31
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Политолог: Медведев фактически признал провал тактики Кремля – Грузия и Украина движутся в НАТО

Как передает replyua.net, глава российского правительства Дмитрий Медведев в своем интервью по теме пятидневной августовской войны с Грузией 2008 года стал сокрушаться по поводу того, что как же так: в Грузии есть неурегулированный территориальный конфликт, а страна все равно идет в НАТО. 

Комментируя заявление Медведева, украинский политолог Олеся Яхно-Белковская отметила, что такая позиция премьера РФ – это, по сути, это признание ошибочности тактики Кремля. Ведь движение Грузии и Украины в НАТО, а также получение Украиной Безвиза и ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС – это лучшее доказательство того, что ставка российской власти на войну, на создание конфликтов, горячих и замороженных, как способа блокирования европейской и евроатлантической интеграции постсоветских стран, себя не оправдала. 

По мнению политолога, не разжиганием войн надо заниматься, а собственной экономикой и еще Медведев сказал о том, что «Россия достигла мира». Наверное, надо понимать, размещение российских военных баз и превращение непризнанных республик в серые зоны, обнищавшие и заброшенные – это и есть в понимании Кремля «мир» и «защита». 



Теги: Украина, Донбасс, Грузия, НАТО, Медведев
 
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