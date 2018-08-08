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Прекращение автобусного сообщения с Россией: у Порошенко назвали причины
Гданов подчеркнул, что подобный шаг позволит обезопасить граждан Украины и украинскую территорию
Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве. – Ред.) Изет Гданов, предложивший отменить прямое автобусное сообщение между Украиной и Россией, заявил "Апострофу", что эта инициатива обусловлена целым рядом причин.
"Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма", — пояснил он.
Гданов подчеркнул, что подобный шаг позволит обезопасить граждан Украины и украинскую территорию. Кроме того, чиновник хотел бы "прекращения всех взаимоотношений и сообщений с агрессором".
"Россия захватила часть наших территорий, у нас война. Ничего хорошего от оккупанта мы не ждем", — заключил он.
Как сообщалось, власти Украины намерены прекратить железнодорожное сообщение с Россией в качестве ответа на блокирование украинские судов в Азовском море.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией есть две составляющие – грузовая и пассажирская.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, автобус, Порошенко
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