Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные

08.08.2018 10:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 августа, передает Гордон.

Курс гривны к доллару вырос на 11 копеек – с 27,13 до 27,02 грн/$. Гривна к евро подешевела на три копейки – с 31,32 до 31,35 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на две копейки – с 4,27 до 4,25 грн/10 руб.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, доллар, гривня, курс валют
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх