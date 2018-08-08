Главная / Новости / Украина / Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные
Последние новости раздела
- Идет настоящее пекло. Синоптики испугали украинцев усилением жары.11:31
- Порошенко пообщался с Госсекретарем США: всплыли интересные подробности разговора11:08
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные10:35
- Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз10:00
- Как вырастут зарплаты в Украине: опубликован прогноз на 3 года09:30
- Политолог: Медведев фактически признал провал тактики Кремля – Грузия и Украина движутся в НАТО08:31
- Батальон "Сомали" готовится штурмовать новый участок фронта: появилось видео08:16
- Россия готовит массовые провокации и захват Херсона: генерал ВСУ Романенко сделал громкое заявление22:05
- В одесской пиццерии женщину укусила крыса21:44
Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные
08.08.2018 10:35
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 августа, передает Гордон.
Курс гривны к доллару вырос на 11 копеек – с 27,13 до 27,02 грн/$. Гривна к евро подешевела на три копейки – с 31,32 до 31,35 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю укрепился на две копейки – с 4,27 до 4,25 грн/10 руб.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, гривня, курс валют
Читайте также:
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"22:31
- В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших21:10
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Добегался: убийцу и террориста "ДНР" Безрукова поймали в Казахстане и наказали по заслугам. ВИДЕО20:09
- В ОРДЛО погиб замкомандира из РФ: появились детали18:11
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности17:42
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО17:19
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта16:57
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- Идет настоящее пекло. Синоптики испугали украинцев усилением жары.11:31
- Порошенко пообщался с Госсекретарем США: всплыли интересные подробности разговора11:08
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные10:35
- Стало известно, что Путин предложил Трампу по вопросу ядерного оружия10:18
- Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз10:00
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как вырастут зарплаты в Украине: опубликован прогноз на 3 года09:30
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Политолог: Медведев фактически признал провал тактики Кремля – Грузия и Украина движутся в НАТО08:31
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Какие знаки зодиака самые умные07:43
- Врачи признали длительный сон опасным для жизни07:25
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Стало известно, как работодатели обманывают украинцев19:42
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- Может привести к летальному исходу: Супрун рассказала об опасности гомеопатии22:33
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО