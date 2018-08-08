Резкий скачок курса заставил украинцев бежать в обменки: свежие данные

08.08.2018 10:35

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 августа, передает Гордон.

Курс гривны к доллару вырос на 11 копеек – с 27,13 до 27,02 грн/$. Гривна к евро подешевела на три копейки – с 31,32 до 31,35 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на две копейки – с 4,27 до 4,25 грн/10 руб.

Источник: https://from-ua.com