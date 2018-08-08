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Солдат-срочник сделал доклад о порядке на службе и застрелился

08.08.2018 17:08
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Солдат-срочник сделал доклад о порядке на службе и застрелился

В военном учебном центре "Десна" в Черниговской области покончил с собой военнослужащий. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба центра в Facebook, передает Гордон.

"Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было – военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился", – говорится в сообщении.

Причины самоубийства будет устанавливать следствие.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, солдаты, самоубийство
 
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