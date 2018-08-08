Трамп написал Путину письмо

08.08.2018 18:40

В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом

Американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что передал письмо президента США Дональда Трампа в администрацию российского президента Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, углублении диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов", – написал он.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Хельсинки между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом американскому лидеру был передан документ с предложениями о взаимном разоружении.

В своих предложениях Путин выразил готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. В частности, в перечне предложений содержится идея о продлении на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает размер ядерных арсеналов.

Источник: https://www.segodnya.ua