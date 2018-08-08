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Украина и МВФ договорилась о транше — СМИ
Украина договорилась с МВФ о выделении очередного кредитного транша.
Об этом сегодня сообщил UBR.ua, ссылаясь на знакомый с ходом переговоров источник.
По данным источника, деньги могут поступить в страну уже в сентябре текущего года.
Поступление средств крайне важно для сохранения международных валютных резервов НБУ, которые сокращаются три месяца подряд.
До конца 2018 года Украине предстоит выплатить иностранным кредиторам порядка 1,75 млрд долларов. Если долговые обязательства выполнять без ресурсной подпитки извне, объем резервов упадет ниже критической отметки — трех месяцев будущего импорта. А значит, Украина не сможет разместить евробонды.
«Если информация подтвердится и МВФ все же перечислит нам ранее озвученные 1,9 млрд долларов, острота сложившейся ситуации частично снимется. Хотя это не решит, например, проблем дефицита бюджета, а лишь поможет пройти без значительных потерь для резервов период крупных долговых выплат», — пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По его словам, транш не поможет спасти гривню от девальвации, а лишь смягчит и ограничит падение курса.
«При условии, что МВФ перечислит деньги, можно рассчитывать на курс порядка 30-31 грн/$ к концу года. Если ориентироваться на уровни межбанка в январе 2018 года, когда курс доходил до отметок 28,9 грн/$, девальвация не такая уж и значительная. Без денег МВФ конец года мы будем встречать, скорее всего на уровнях, близких к 34 грн/$», — резюмировал Невмержицкий.
Между тем, официального подтверждения информации ни со стороны Нацбанка, ни со стороны МВФ нет.
Отметим, что 24 июля в Минфине заявили, что рассчитывают на скорое возобновление финансирования со стороны МВФ, так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транш
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