Украина получит новые локомотивы General Electric: Гройсман назвал сроки

08.08.2018 15:40

Партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины

Украина осенью 2018 года планирует начать эксплуатацию первых вагонов General Electric, произведенные в рамках сотрудничества с "Укрзализныцей" (УЗ). Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"Осенью начинаем получать новый подвижной состав – по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли [подвижного состава] на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", – отметил Гройсман.

Напомним, в феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

По словам исполняющего обязанности главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Источник: https://www.segodnya.ua



