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В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты
На данный момент спасатели продолжают проводить работы по ликвидации последствий утечки азотной кислоты из автомобильных цистерн на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка. Опасности для людей утечка не представляет. Такое сообщение сделали в пресс-службе ГоСЧС Украины в Днепропетровской области.
«Само облако (вследствие утечки азотной кислоты - ред.) осадили и сейчас продолжаются работы по нейтрализации ее остатков, осевших на грунте. Их засыпают специальными реагентами, ведь эта опасное вещество собирается на низменностях. Для граждан эта утечка опасности не представляет из-за того, что (ближайший - ред.) населенный пункт находится в трех километрах», - рассказали спасатели.
Напомним, что утечка азотной кислоты произошла из автомобильной цистерны. Всего вытекло около 4 тонн химического вещества. Цистерна перевозила 24 тонный азотной кислоты.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, спасатели, Днепропетровская область, кислота, азот
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