В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты

08.08.2018 11:45

На данный момент спасатели продолжают проводить работы по ликвидации последствий утечки азотной кислоты из автомобильных цистерн на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка. Опасности для людей утечка не представляет. Такое сообщение сделали в пресс-службе ГоСЧС Украины в Днепропетровской области.



«Само облако (вследствие утечки азотной кислоты - ред.) осадили и сейчас продолжаются работы по нейтрализации ее остатков, осевших на грунте. Их засыпают специальными реагентами, ведь эта опасное вещество собирается на низменностях. Для граждан эта утечка опасности не представляет из-за того, что (ближайший - ред.) населенный пункт находится в трех километрах», - рассказали спасатели.



Напомним, что утечка азотной кислоты произошла из автомобильной цистерны. Всего вытекло около 4 тонн химического вещества. Цистерна перевозила 24 тонный азотной кислоты.

Источник: https://zi.dn.ua