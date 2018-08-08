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Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость

08.08.2018 17:38
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Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость

Несмотря на стремление стать членом НАТО, Грузии в ближайшее время этого не удастся сделать.

Как передает replyua.net, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичус в интервью «Польскому радио». «Будущее Грузии в НАТО на сегодняшний день туманно, однако мы призываем Тбилиси последовательно выполнять реформы и, когда придет время принимать политические решения, страна будет готова», - сказал министр. Он напомнил, что Грузия не является единственной страной на постсоветском пространстве, которая демонстрирует инициативу стать членом Североатлантического альянса.

«Этого хотят также Украина, Молдова и Армения, но развязанные Кремлем территориальные и этнические конфликты очень мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими структурами и структурами безопасности», – сказал глава МИД Литвы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем получит членство в Альянсе. 



Теги: Украина, Донбасс, Грузия, Литва, НАТО, МИД
 
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