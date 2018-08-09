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"Дарница" защищает "свой" "Цитрамон" и отнимает "Корвалол" у "Фармака"
Судебное заседание по иску фармацевтической фирмы "Дарница" (Киев) к Министерству экономического развития и торговли Украины и фармацевтической группе "Здоровье" (Харьков) о признании недействительным свидетельства на знак "Цитрамон-Здоровье" назначено на 4 сентября.
Об этом говорится в определении хозяйственного суда Киева от 7 августа, передает from-ua.
Суд решил возобновить рассмотрение дела в связи с получением результатов экспертизы в сфере интеллектуальной собственности. Производство по иску "Дарницы" к "Здоровью" было открыто 20 сентября 2017 года и приостановлено 20 ноября 2017 года для проведения экспертизы.
Директор по корпоративным, регуляторным и юридическим отношениям ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Александр Бутко считает, что появление препарата "Цитрамон-Здоровье", упаковка которого внешне похожа на "Цитрамон-Дарница", является примером нарушения прав интеллектуальной собственности. "Мы вложили средства в мощную медиа-кампанию, в коммуникацию бренда. И как только нам удалось сформировать образ этого препарата у потребителя – сразу же появились конкуренты, которые решили воспользоваться плодами нашего труда", - сказал главный юрист "Дарницы". Еще одной проблемой, по его словам, является сложность обоснования и возмещения в суде экономических убытков компании от нарушения ее интеллектуальных прав.
"Интеллектуальная собственность в фармацевтике – это стратегический актив. В нашей отрасли она составляет основу бизнеса", - подчеркнул Бутко. В то же время он полагает, что "защищать интеллектуальную собственность в Украине – долго и дорого" из-за "неэффективной судебной системы". "Осталось навести порядок в судах – этим и стоит заняться в ближайшее время на государственном уровне", - рекомендует эксперт.
Как сообщалось, "Дарница" также пытается защитить в суде право на торговый знак "Корвалол-Дарница", схожий с ТМ "Корвалол" от "Фармак". "Корвалол" изобретен и выпускается с 1960 года Киевском химико-фармацевтическим заводом им М. В. Ломоносова (с 1991 года "Фармак"), защищен в Украине с 1993 года, а с 2004 года признан хорошо известной маркой.
"Корвалол-Дарница" продается с 2005 года. По итогам 2017 года объёмы его реализации достигли 43 млн грн, что составляет половину украинского рынка.
Теги: Донбасс, Фармак, цитрамон, Дарница
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