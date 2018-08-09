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В сети набирает популярность новая суицидальная игра
В сети появилось новое «развлечение» – суицидальная игра «Момо», пришедшая на смену «Синему киту» и «Красной сове». «Игра» использует ту же тактику, что и ее предшественники: шантаж подростков, запугивание, обещания скорой смерти.
Однако в «игре» не обошлось без новшеств: пообщавшаяся с «Момо» девушка-видеоблогер рассказала, что ее собеседник с поразительной оперативностью ухитрился вычислить ее возраст, домашний адрес, узнал ежедневное расписание и нашел личные фотографии.
Вице-президент Украинской ассоциации психоанализа Владимир Мамко отметил, что новая смертельная игра «Момо» рассчитана на детей с хрупкой психикой, которые хотят быть любимыми родителями.
По его словам, такие дети пытаются найти себя и ответить на вопрос – жить или не жить.
«Это определенная категория детей, с хрупкой психикой. На них это и рассчитано. Это ребята, которые зависимы от других, они хотят соответствовать чьим-то ожиданиям, быть любимыми родителями. И если они слышат угрозу, что будет плохо их близким, маме, например, то они готовы выполнить требования», – отметил Мамко.
По его словам, персонаж игры (страшная девушка с выпученными глазами, огромным ртом и куриными лапами) – прототип матери.
«Недаром же придумали эту женщину-птицу. Это такая пугающая мама, которой нужно подчиняться. Они готовы принести себя в жертву, покончить с собой, лишь бы мама их любила. Вот их разводят на чувство вины», – подытожил Мамко.
Источник Восточный фарватер
Теги: Донбасс, дети, игра, суицид
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- В сети набирает популярность новая суицидальная игра22:06
- Украинская разведгруппа попала в засаду боевиков: один военнослужащий пропал21:31
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