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Что творится с гривной перед выходными: свежий курс
10.08.2018 17:32
В пятницу, 10 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,23/27,26 грн/долл. Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 3 копейки ниже уровня открытия торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,20/31,23 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,2290 грн/долл.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гривня, курс валют
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