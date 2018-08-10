Что творится с гривной перед выходными: свежий курс

10.08.2018 17:32

В пятницу, 10 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,23/27,26 грн/долл. Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 3 копейки ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,20/31,23 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,2290 грн/долл.

Источник: https://from-ua.com