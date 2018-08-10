Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Cитуация в Азовском море накалилась: корабли подходят вплотную

10.08.2018 08:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Cитуация в Азовском море накалилась: корабли подходят вплотную

Над Азовским морем сгустились тучи российско-украинского противостояния. Украинские пограничники жалуются, что российские корабли подходят прямо вплотную. На данный момент возникла угроза перекрытия украинских портов в регионе, ограничения рыбалки и иной экономической деятельности, передает Бизнес.Медиа.

«Российские корабли ходят совсем рядом, готовые в любое время напасть с моря. Каждая провокация может перерасти в войну. Мы живем на пороховой бочке», — говорит соучредитель Мариупольского общественного движения Галина Однорог.

Экспреты же отмечают, что морская блокада, которую ввела Россия, прежде всего ведет к экономическим потерям для Украины.

«Она создает большую напряженность в таких городах, как Мариуполь, в меньших городах и селах, где благосостояние людей зависит от рыболовства и морской торговли», — объяснил аналитик Центра Разумкова Алексей Мельник.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Азовское море, пограничники, корабли
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх