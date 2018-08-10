Как новые санкции США против России могут повлиять на агрессию Кремля

10.08.2018 17:15

По мнению Владимира Фесенко, санкции США ударят по экономическому сегменту РФ, и это скажется на возможностях модернизации российской армии

Новые санкции США против России, введенные в связи с отравлением Скрипалей, создадут некоторые сложности, но в целом глобально не подорвут экономику страны-агрессора. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, за последние три года Россия сумела приспособиться к санкциям Запада.

"Предыдущие ограничения, которые были введены не столько против России, сколько против отдельных российских олигархов и чиновников, оказали точечный негативных эффект и ударили по ряду крупных компаний, по ряду российских олигархов. Они создали отраслевые проблемы, но в целом сильно не повлияли на экономику. Финансовое положение в России не такое уже и плохое, как всем кажется. Оно не очень благоприятное, но не кризисное. К слову, за последние годы финансовую ситуацию в России улучшил рост цены на нефть", – считает Владимир Фесенко.

По мнению эксперта, даже новые санкции, например, банковские ограничения, повлияют исключительно на темпы перевооружения российской армии, но не на интенсивность военных действий на Донбассе.

На ситуацию на Востоке Украины, считает Фесенко, смогут оказать эффект лишь политические факторы, а именно президентско-парламентские выборы в Украине.

"Больше повлияют наши выборы. Путин будет ждать их завершения. Только тогда он будет определяться с тактикой – договариваться с новым президентом или нет", – добавляет эксперт.

Как сообщалось, США вводят новые санкции против России, под которые попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Напомним, Владимир Фесенко также объяснил политику США по отношению к РФ. По его словам, новые санкции,которые ввела Америка в связи с отравлением семьи Скрипалей в британском Солсбери, были вполне ожидаемым шагом США.

Источник: https://www.segodnya.ua