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Президент дал старт производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров
После захвата оккупантами завода по производству боеприпасов в Луганске в 2014 году предприятие частично было вырезано на металлолом, а частично вывезено в Россию.
В первый период войны Украине не продавали из-за границы ни боеприпасов, ни станков для их изготовления. Частично из-за блокирования со стороны России, а отчасти потому, что правительство Януковича потерял всякое доверие со стороны международного сообщества, и это отношение переносилось на новую власть. Тогда же президент Порошенко обратился к предприятиям «Укроборонпрома» с призывом работать в две и три смены с тем, чтобы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением, в том числе и боеприпасами. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
Он отмечает, что задача, поставленная президентом, была выполнена, в том числе и благодаря принципиальному увеличению финансирования оборонных нужд, но изготовление артиллерийских снарядов больших калибров оказалось технологически невозможным, потому что Украина не обладала необходимыми станками. Президент поручил СНБО разработать целевую программу для запуска нового производства украинских боеприпасов, которая должна была не только закрыть дефицит в ассортименте вооружения, но и существенно повысить его качество. Для ее выполнения были использованы уникальные наработки отечественного ВПК. Кроме того, настойчивая дипломатическая работа президента Украины, правительства, украинских военных обеспечила закупку необходимого оборудования за рубежом. Для финансирования программы частично были использованы средства из 1,5 млрд, конфискованных у Януковича, что стало возможным благодаря Юрию Луценко. Другими приоритетными направлениями их использования стали построение сотен новых общежитий для военных и учреждений сельской медицины.
Мирослав Олешко рассказывает, что серийные испытания снарядов большого калибра было осуществлено весной этого года, а сегодня было запущено серийное производство. Президент заявил, что производство снарядов большого калибра и других боеприпасов не просто восстановлено, но и осуществляется на существенно более высоком уровне качества и эффективности. Главными поставщиками качественных кадров для украинского ВПК стали Киевский политехнический институт и другие вузы страны. Молодые специалисты вместе с опытными специалистами отечественного ВПК формируют уникальную отечественную школу производства оружия, способного обеспечить потребности страны в ходе военной агрессии со стороны России.
Теги: Донбасс, президент, оружие, артиллерия, Порошенко
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