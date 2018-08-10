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Таскала за волосы: в Харькове медсестра избила ребенка в больнице. ВИДЕО

10.08.2018 20:47
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Таскала за волосы: в Харькове медсестра избила ребенка в больнице. ВИДЕО

В отделении больницы "Охматдет" в Харькове медсестра в состоянии алкогольного опьянения побила ребенка.

По словам детей, медработник уже вечером начала вести себя странно, ругалась прямо в палате. Как сообщает ТСН, женщина схватила девочку за волосы и потащила ее мыть голову.

Дети позвонили родителям и рассказали о случившемся. Приехавшие родственники увидели, что медсестра напилась прямо на рабочем месте. Женщина вела себя крайне агрессивно, бросалась вещами и угрожала.

Родителям пришлось вызывать полицию. Но даже патрульным не сразу удалось утихомирить медсестру, на которую тут же было написано заявление. Полицейские забрали пьяную женщину в отделение.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Харьков, ребенок, медсестра, больница
 
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