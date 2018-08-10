Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Удар на 60 км. В СНБО рассказали о безальтернативности гаубице «Богдана»

10.08.2018 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Удар на 60 км. В СНБО рассказали о безальтернативности гаубице «Богдана»

В Украине успешно завершились испытания нового мощного оружия – самоходной гаубицы «Богдан».

Как передает replyua.net, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов сегодня, 10 августа, на Житомирском полигоне. «Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а еще высокая скорость ведения огня», - рассказал он. Со слов Турчинова, специальными боеприпасами гаубица имеет свойства поражать цель на расстоянии до 60 км.

Более того, он отметил, что новая самоходная гаубица оснащена «натовским 155-мм калибром». «Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», - акцентировал он, добавив, что стандартам НАТО соответствуют система управления пушкой и технология ее изготовления - на оборонных предприятиях Украины.

«Оружие получило очень хорошее девичье имя – Богдана, и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», - сделал вывод Турчинов. 



Теги: Донбасс, оружие, СНБО, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх