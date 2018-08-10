Удар на 60 км. В СНБО рассказали о безальтернативности гаубице «Богдана»

10.08.2018 19:50

В Украине успешно завершились испытания нового мощного оружия – самоходной гаубицы «Богдан».

Как передает replyua.net, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов сегодня, 10 августа, на Житомирском полигоне. «Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а еще высокая скорость ведения огня», - рассказал он. Со слов Турчинова, специальными боеприпасами гаубица имеет свойства поражать цель на расстоянии до 60 км.



Более того, он отметил, что новая самоходная гаубица оснащена «натовским 155-мм калибром». «Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», - акцентировал он, добавив, что стандартам НАТО соответствуют система управления пушкой и технология ее изготовления - на оборонных предприятиях Украины.



«Оружие получило очень хорошее девичье имя – Богдана, и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», - сделал вывод Турчинов.