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Белый дом должен требовать у РФ освобождения Сенцова – петиция американцев
Петицию должны подписать 100 тысяч человек до 8 сентября, чтобы администрация США сделала официальное заявление об освобождении политзаключенного.
На сайте петиций администрации президента США 9 августа было размещено обращение к Белому дому задействовать все возможные способы для спасения украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 90-й день.
Для того, чтобы администрация США сделала официальное заявление по освобождению узника Кремля до 8 сентября ее должны подписать 100 тысяч человек.
"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину о немедленном освобождении Олега Сенцова и других (украинских политзаключенных Кремля – ред.). Теперь настало время для США высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России", – говорится в тексте обращения.
Напомним, что в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Россииопровергли информацию о том, что состояние осужденного за терроризм режиссера Олег Сенцов, объявившего голодовку 14 мая, катастрофически ухудшилось.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, американец, Белый дом, освобождение, петиция
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