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Береза: В тусовке регионалов решили снять кино про войну. И взять реального атошника в главные герои .

11.08.2018 20:50
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Береза: В тусовке регионалов решили снять кино про войну. И взять реального атошника в главные герои .

Бывшие представители "Партии регионов" хотят при помощи фильма сделать известным бойца АТО, который поведет на выборы партию, заявил внефракционный нардеп Борислав Береза. 

  Представители "Партии регионов" хотят профинансировать фильм для популяризации одного из бойцов АТО, которого будут использовать для раскрутки политического проекта, написал в Facebook внефракционный нардеп Борислав Береза. "Знающие люди рассказали, что в рыговской тусовке созрел один интересный проект. Они решили снять кино. Про войну. И взять реального атошника в главные герои. И пусть он сыграет сам себя. Или кто-то сыграет его. Но чтоб один в один. А потом делать из него героя. Народ хочет кумиров. Вот им и предложат", – рассказал он. Нардеп добавил, что авторы идеи учли опыт с внефракционным нардепом Надеждой Савченко. "Герой потом поведет за собой на выборы партию. И народу его впарят, как патриота и радетеля за судьбу страны. Партию он поведет из тех, кого посчитают нужным инвесторы фильма. И у многих из кандидатов будут мужественные лица, красивая биография и пламенные речи. А самое интересное, что и атошник вроде понимает суть рыгов, но ему все так надоело, перспектив он не видит и подумал он, что "надо как-то в жизни устраиваться". А тут ему предложили его жизнь "устроить". И он видимо "поплыл". Так, что готовьтесь к появлению нового кумира", – предупредил Береза. Он отметил, что тестирование кандидата в медиа уже прошло успешно и пообещал позже предоставить подробности замысла регионалов "с именами и фотками".  

Источник : http://gordonua 



Теги: Донбасс, партия, война, кино, нардеп
 
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