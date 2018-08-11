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Бойцы, защищавшие Приазовье, вернулись в пункт постоянной дислокации
Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» вернулись из района проведения операции Объединенных сил под Мариуполем. Об этом говорится на странице бригады в Facebook, передает MRPL.CITY.
Полгода бойцы 93-й бригады обороняли Новотроицкое, Николаевку, Богдановку, Гранитное, Чермалык. Кроме того, по словам командира бригады полковника Владислава Клочкова, им удалось освободить еще несколько километров территории.
«Семь месяцев 93-я бригада выполняла боевые задачи на Донбассе. Мы доказали свою высокую боевую эффективность! Оборона Новотроицкого, Николаевки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка уже стали знаменитыми страницами истории Украинского войска и боевого пути холодноярцев. Все время мы владели инициативой и делали с противником все, что позволяли обстоятельства», - рассказал Владислав Клочков.
Командир бригады поблагодарил солдат за мужество и героизм. Лучшим военнослужащим вручили государственные и ведомственные награды, знаки отличия и поощрения, а также присвоили очередные воинские звания.
В этом году в боях погибло семь бойцов бригады, еще двадцать семь получили ранения. Присутствующие почтили погибших минутой молчания.
Источник : https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, бойцы, Приазовье
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- Бойцы, защищавшие Приазовье, вернулись в пункт постоянной дислокации22:05
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