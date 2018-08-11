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Дешевому доллару конец: что будет с курсом на следующей неделе
Есть только один способ спасти нацвалюту
За прошедшую неделю доллар успел и огорчить и порадовать украинцев, но прогнозы на курс пока остаются неоптимистичными, пишет politeka.
Нацбанк пока не может остановить подорожание доллара. 10 августа его курс на межбанке подпрыгнул еще на 15 копеек, и остановился вечером в рамках 27,28-27,32 грн. Таким образом за неделю американская валюта подорожала на 20 копеек.
Активную скупку доллара на торгах объясняют тремя причинами: растущий наличный спрос: на межбанке скупают валюту под пополнение касс; отложенный спрос на доллар с прошлой и позапрошлой недели, когда заявки на покупку снимались на пиках подорожания валюты; закупки импортеров под текущие и будущие проплаты по контрактам.
Спешит «затариться» долларом и население. Американскую валюту скупают не только фермеры, получившие гривну за зерно. Сюда добавились городские жители, которые стараются приобрети лишние $200-300, а также и вкладчики.
Здесь же хотят заработать экспортеры, которые придерживают валютную выручку, чтобы сильнее раскачать котировки.
На понедельник эксперты дают негативные прогнозы, они уверены, что доллар снова пойдет вверх. Спасти же гривну сможет квартальная уплата налогов.
«Скорее всего, 13 августа мы увидим старт межбанка в рамках 27,25-27,35 грн./$. Будет ли расти валютное предложение под увеличивающийся спрос — пока рано судить. Хотя по логике должно. Бизнесу предстоит до 17 числа уплатить квартальные налоги, так что он будет нуждаться в гривне, и станет активнее конвертировать свою валютную выручку», — отмечает эксперт.
Но финансисты добавляют, что делать любой прогноз сейчас сложно, ведь ситуация сложилась на крайне негативном внешнем фоне, когда Нацбанк не может достаточно повлиять на ситуацию. Так, финансисты на понедельник прогнозируют работу межбанка в рамках 27,25-27,35 грн./$, а на неделю — 27,20-27,40 грн./$.
«К сожалению ресурсные возможности регулятора тоже не безграничны, и он не сможет категорично повлиять на курс доллара на следующей неделе. Поэтому тенденция к спекулятивным колебаниям курса на межбанке на фоне роста спроса на наличном рынке сохранится», — отметил эксперт.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, доллар, неделя, конец
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