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Фильмы о проблемах современного общества покажут в Мирнограде и Покровске
Двенадцатого августа на открытой площадке «Залізняк» пройдет показ документального фильма о проблемах современного общества.
Кинопоказ организовала команда общественного пространства «Без обмежень». Жителей Покровска и Мирнограда приглашает на просмотр документальных фильмов Cinema Club.
По словам администратора пространства «Без обмежень» Евгения Бражко, это будут артхаусные фильмы, в которых поднимаются проблемы современного общества. При этом, картины подобрали разные: как серьезные, так и комедийные.
Рассказывает Евгений Бражко: «При помощи подобных кинопоказов мы хотим привлечь внимание людей к проблемам экологии, способствовать адекватному восприятию людей с инвалидностью. Ведь сегодня в обществе существует много стереотипов, есть и социальное неравенство. Наша команда надеется, что благодаря кинопоказам у зрителей возникнут желание и готовность преодолевать эту несправедливость».
Кинопоказ в Покровске пройдет 12 августа, в 20:30, на открытой платформе «Залізняк» (сквер Соборный, напротив школы № 12).
Кинопоказы в Мирнограде пройдут 17 августа в 20:30, м-н Западный (сквер возле памятника Т. Г. Шевченко) и 31 августа в 20:30, м-н Молодежный (возле школы № 5).
Показы — бесплатные. Дополнительная информация по телефону: +38(068) 93-93-615 Евгений.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, общество, Покровск (Красноармейск), проблемы, Мирноград
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