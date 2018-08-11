Хлебопеки не отрицают, что цена на хлеб будет расти, но заверяют: на 30% не подскочит

11.08.2018 14:16

Информация о возможном подорожании хлеба на 30%, которая на протяжении последней недели тиражируется в СМИ, не соответствует действительности. Об этом сказал журналистам генеральный директор - председатель Совета объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко после подписания соглашения между участниками зернового рынка и Министерством аграрной политики и продовольствия, - сообщает Об этом сказал журналистам генеральный директор - председатель Совета объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко после подписания соглашения между участниками зернового рынка и Министерством аграрной политики и продовольствия, - сообщает Agronews

"Мы понимаем, что цена в Украине на любой товар не может быть стабильной. Все цены будут расти", - сказал он, отметив, что цены постепенно будут приближаться к внутриевропейским.

Но, по его убеждению, никаких скачкообразных изменений происходить не будет. "И та цифра в 25-30% никоим образом не соответствует действительности", - добавил Васильченко.

Он напомнил, что за последний год цены на хлеб выросли в пределах общей инфляции - на 7%.

В свою очередь президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Череда также считает значительно завышенным прогнозы по росту цены хлеба на 30%.

Он отметил, что сейчас действительно происходит удорожание зерна и муки, но окончательные данные по урожаю и качеству урожая будут окончательно известны только в октябре. "Зерно должно хотя бы месяц полежать, чтобы мы могли как хлебопеки говорить о качестве муки", - сказал Череда.

Предположение о том, что Украина будет завозить муку из Казахстана он назвал "маразмом".

В сообщении напоминается, что на прошлой неделе в СМИ появились прогнозы о том, что дефицит качественного зерна на рынке может привести к удорожанию хлебобулочных изделий на 30%.