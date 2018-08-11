- Кулеба: Медведчук абсолютно за все, за что бы не брался, заканчивается абсолютным провалом18:20
- Дешевому доллару конец: что будет с курсом на следующей неделе15:58
- Польша стала перевалочным пунктом для угля из ОРДЛО, который продается в Европу - СМИ15:44
- Раненых пленных в Иловайске добивали: выдержки из доклада ООН14:44
- Хлебопеки не отрицают, что цена на хлеб будет расти, но заверяют: на 30% не подскочит14:16
- Манафорт предлагал Порошенко стратегию раскола Украины13:46
- Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие13:31
- Стали известны подробности о состоянии ребенка и других пострадавших в ДТП в Запорожской области13:02
- Я тебе разобью голову и сниму видео: нардепы устроили скандал в прямом эфире. ВИДЕО12:16
- Поезда в Россию собрались отменить, а правила денежных переводов перепишут: итоги недели11:38
Кулеба: Медведчук абсолютно за все, за что бы не брался, заканчивается абсолютным провалом
Напрасно украинцы набросились с критикой на Виктора Медведчука. Надо не критиковать, а благодарить «администрацию Медведчука» за тот звонок. Это был большой вклад в популяризацию Стуса и украинского кинематографа. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Он отмечает, что, кроме того, есть еще одно подтверждение «феномена Медведчука»: у человека есть все – разум, деньги, жена-звезда и кум по фамилии Путин – но все, за что он берется, завершается ровно противоположным результатом. Обещал в свое время Медведчук, что Ющенко не станет президентом, а тот стал. Замутил партию «Оппозиционный блок», блок «Не так!», у которого были известные лица, деньги и красивые лозунги, но который набрал аж 1,1% голосов и в Верховную Раду не попал.
Дмитрий Кулеба вспоминает, что развернул Медведчук махину «Украинский выбор», чтобы Украина отказалась от ассоциации с ЕС и развернулась к России, а она не отказалась и не развернулась. Решил тихо цензурировать кино, а попал на первые полосы. Поэтому за партию, в которую он недавно вступил, можно быть полностью спокойным, как и за увековечение в массовом сознании роли Медведчука в уничтожении гения Василия Стуса.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, провал, Медведчук
- Бюджетна ніч: стало відомо про «критичний момент»
- Трибуна ВР заблокирована
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- На новый ремонт помещений Верховной Рады потратили примерно 3 миллиона гривен
- Руки вверх! Как Верховная Рада со скандалами и драками принимала новые законы (ВИДЕО)
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- Переселенцы Луганской области, защищавшие Украину, получат субвенцию на жильё17:44
- Вооруженные боевики «ДНР» озаботились «безопасностью» наблюдателей СММ ОБСЕ17:27
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» устанавливают противотанковые мины на дорогах17:07
- Из РФ на оккупированные территории Донетчины въезжали пожарные и скорые16:30
- Переселенцам могут заменить бумажные справки ВПЛ на пластиковые карты16:15
- Турчинов: Россия хочет расширить экспансию, Мариуполь под угрозой15:30
- Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе14:30
- Сводка из зоны ООС за 10 августа: 36 обстрелов, 3 раненых14:02
- Обстрелы на Луганщине не прекращаются11:24
- После визита главаря боевиков на завод в Луганске был жестоко избит замдиректора09:19
- Кулеба: Медведчук абсолютно за все, за что бы не брался, заканчивается абсолютным провалом18:20
- Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн18:07
- Переселенцы Луганской области, защищавшие Украину, получат субвенцию на жильё17:44
- Вооруженные боевики «ДНР» озаботились «безопасностью» наблюдателей СММ ОБСЕ17:27
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» устанавливают противотанковые мины на дорогах17:07
- Путин болен, началась паника: что происходит в Кремле16:43
- Из РФ на оккупированные территории Донетчины въезжали пожарные и скорые16:30
- Переселенцам могут заменить бумажные справки ВПЛ на пластиковые карты16:15
- Дешевому доллару конец: что будет с курсом на следующей неделе15:58
- Польша стала перевалочным пунктом для угля из ОРДЛО, который продается в Европу - СМИ15:44
- Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн18:07
- Медики назвали спиртной напиток, спасающий от инфаркта15:17
- Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение13:17
- Какие знаки зодиака самые обидчивые12:37
- Почему полезно мечтать перед сном: исполняем желание силой мысли22:38
- Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно20:32
- В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов19:10
- Медики и астрологи о солнечном затмении 11 августа: «Нужно придерживаться рекомендаций»18:51
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" сердце16:58
- Названы полезные продукты для укрепления костей14:15
- В Кении свинья родила человекоподобного поросенка. ВИДЕО
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- В Донецке появилось странное объявление
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям
- Начиная с какого дохода субсидию не дадут: разъяснения эксперта
- В Донецке из-за подорожания газа зреет бунт: "Мы и так нищие, пусть Захарченко треснет от наших денег"
- Ликвидирована женщина из рядов боевиков «ДНР»
- «От «Новороссии» никто не отказался!»: журналист рассказал о новой опасности в Украине
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы