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Кулеба: Медведчук абсолютно за все, за что бы не брался, заканчивается абсолютным провалом

11.08.2018 18:20
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Кулеба: Медведчук абсолютно за все, за что бы не брался, заканчивается абсолютным провалом

Напрасно украинцы набросились с критикой на Виктора Медведчука. Надо не критиковать, а благодарить «администрацию Медведчука» за тот звонок. Это был большой вклад в популяризацию Стуса и украинского кинематографа. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он отмечает, что, кроме того, есть еще одно подтверждение «феномена Медведчука»: у человека есть все – разум, деньги, жена-звезда и кум по фамилии Путин – но все, за что он берется, завершается ровно противоположным результатом. Обещал в свое время Медведчук, что Ющенко не станет президентом, а тот стал. Замутил партию «Оппозиционный блок», блок «Не так!», у которого были известные лица, деньги и красивые лозунги, но который набрал аж 1,1% голосов и в Верховную Раду не попал.

Дмитрий Кулеба вспоминает, что развернул Медведчук махину «Украинский выбор», чтобы Украина отказалась от ассоциации с ЕС и развернулась к России, а она не отказалась и не развернулась. Решил тихо цензурировать кино, а попал на первые полосы. Поэтому за партию, в которую он недавно вступил, можно быть полностью спокойным, как и за увековечение в массовом сознании роли Медведчука в уничтожении гения Василия Стуса.



Теги: Донбасс, Верховная Рада, провал, Медведчук
 
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