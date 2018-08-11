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Манафорт предлагал Порошенко стратегию раскола Украины

11.08.2018 13:46
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Манафорт предлагал Порошенко стратегию раскола Украины

Штаб президента Украины Петра Порошенко не сотрудничал с американским политтехнологом Полом Манафортом. Об этом заявил главный стратег избирательной кампании действующего президента Украины Игорь Грынив.

Он рассказал, что Манафорт предлагал Порошенко избирательную стратегию, основанную на расколе страны. Сам Грынив встречался с Полом Манафортом один раз по инициативе американца.

Трехчасовая беседа состоялась весной 2014 года, сразу после бегства из страны бывшего президента Украины и клиента Манафорта Виктора Януковича. Грынив вспомнил, что американский политтехнолог хотел сделать ставку на фаворита президентской гонки. «Стратегия Манафорта кратко все-таки сводилась к старой парадигме, когда надо стать кандидатом, например, Западной Украины, а своего конкурента оттеснять на Восточную Украину», — пояснил Грынив.

Источник : https://donpress 



Теги: Украина, Донбасс, стратегия, раскол, Манафорт
 
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