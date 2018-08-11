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Польша стала перевалочным пунктом для угля из ОРДЛО, который продается в Европу - СМИ
11.08.2018 15:44
Польша стала перевалочным пунктом для угля из ОРДЛО, который продают в Европу партиями на миллионы долларов, - пишет журнал Новое Время.
Четко налаженная система контрабанды, которая помогает спонсировать незаконные "республики". Именно этими словами Михал Потоцкий, польский журналист, который расследует эту тему уже почти год, охарактеризовал схему, по которой уголь, добытый в так называемых "ЛДНР", оказывается в Евросоюзе.
Вначале уголь из ОРДЛО вывозят в Ростовскую область. Затем, оформленный уже как российский, он попадает в Беларусь, а уже оттуда – в Польшу.
Подобным окольным путем в Польшу в прошлом году попало минимум 100 тыс. т антрацита с оккупированных районов Донбасса. Общая стоимость этого груза - примерно $10 млн. В 2018‑м на польскую территорию прошло еще примерно 40-50 тыс. т на $ 4-5 млн.
Однако и Польша - лишь временная остановка на пути угля с оккупированных территорий Донбасса. Дальше он расходится по всей Европе. "Происходит реэкспорт контрабандного угля из Польши в Австрию, Италию, Чехию,- поясняет Потоцкий. - Это наглая, но эффективная схема".
Каролина Баца-Погожельская, польская журналистка, специализирующаяся на теме энергетики, рассказывает: потребность в антраците у промышленности ее родины довольно мала.
Но при этом в последнее время резко вырос импорт этого вида угля из России в Польшу. И если в 2016‑м РФ и Украина вместе поставили на местный рынок 269 тыс. т антрацита, то в 2017‑м, когда в "ЛДНР" "национализировали" украинские угольные предприятия, поток резко вырос до 377 тыс. т.
"Нет причин для увеличения поставок антрацита в Польшу - этот объем может идти только дальше, в Западную Европу", - говорит Баца-Погожельская. И приводит в пример австрийскую компанию Carbones, которая предлагает украинский антрацит со своих складов в Италии, Польше, Болгарии и Австрии. При этом, уточняет журналистка, уже полтора года официальных поставок антрацита из Украины в ЕС не было.
Этот факт польские чиновники, по ее словам, предпочитают не замечать. А единственным политиком, который пытается поднять тему "сепаратистского" антрацита, оказался Ярослав Валенса, депутат Европарламента и сын экс-президента Леха Валенсы. Но Еврокомиссия затягивает рассмотрение его требований остановить контрабанду.
Сам Валенса пояснил "Новому времени", что возник правовой казус: Еврокомиссия не стала вводить эмбарго на поставки товаров и сырья из "ЛДНР", чтобы тем самым юридически не отделять "республики" от Украины. "А как быть с контрабандой - этого пока никто не знает", - уточнил политик.
Источник : http://www.ostro
Теги: Донбасс, Польша, Европа, уголь, ОРДЛО
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