Сотни тонн боеприпасов и бронетехника: Россия ночами заваливает Украину оружием

11.08.2018 08:08

Ночами в Украину завозят сотни тонн боеприпасов и вооружения

Россия в последнюю неделю усилила переброску оружия и боеприпасов на позиции террористов. В частности, это наблюдается в «серой» зоне на линии разграничения.

«Наблюдатели СММ вынуждены признать, что, пользуясь так называемым «перемирием», оккупационные войска не только безнаказанно строят опорные пункты в «серых» зонах, но и доставляют на оккупированные территории новые поезда и грузовики с оружием и боеприпасами», — сообщает штаб ООС.

Так, 7 августа беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил колонны грузовиков, которые въехали в Украину из России, используя неконтролируемый участок границы. Автомобили двигались по грунтовым дорогам в районе, где нет КПП. 12 грузовиков «КамАЗ-4310» с тентованными грузовыми отсеками двигались на Запад в 62 километрах от Донецка.

В ночь на 8 августа обнаружили колонну из 15 грузовиков военного типа и 6 БРДМ в 59 км от Луганска.

В западном направлении двигалась еще одна колонна — внедорожник, 6 тентованных «КамАЗов» и один с кунгом.

В штабе ООС отмечают, что грузовики такого типа используются террористами в основном для перевозки боеприпасов и технического имущества, а грузоподъемность каждого составляет 7 тонн. Учитывая это, можно предположить, что только этими колоннами РФ поставила террористам более 200 тонн боеприпасов.

Кроме того, оккупанты увеличивают количество вооружения и личного состава в районе линии разграничения.

Как сообщили в штабе ООС, 6 августа за пределами мест хранения вооружения беспилотник ОБСЕ зафиксировал 35 танков Т-72 возле поселка Терновое и 10 танков Т-72 у поселка Покровка на оккупированной части Донецкой области.

Также в данном районе 6 августа была развернута радиолокационная станция и огневые средства ПВО.

Также отмечается, что за прошедшие сутки подконтрольные России боевики на Донбассе вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечается, что в целом враг открывал огонь по позициям украинских военных 45 раз, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения.

В ООС добавляют, что обстрелы осуществлялись по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорского, Зайцевого, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлики, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

В том числе, из минометов калибром 82 мм были обстреляны позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

Источник : https://politeka