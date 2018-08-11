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Сотни тонн боеприпасов и бронетехника: Россия ночами заваливает Украину оружием
Ночами в Украину завозят сотни тонн боеприпасов и вооружения
Россия в последнюю неделю усилила переброску оружия и боеприпасов на позиции террористов. В частности, это наблюдается в «серой» зоне на линии разграничения.
Так, 7 августа беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил колонны грузовиков, которые въехали в Украину из России, используя неконтролируемый участок границы. Автомобили двигались по грунтовым дорогам в районе, где нет КПП. 12 грузовиков «КамАЗ-4310» с тентованными грузовыми отсеками двигались на Запад в 62 километрах от Донецка.
В ночь на 8 августа обнаружили колонну из 15 грузовиков военного типа и 6 БРДМ в 59 км от Луганска.
В западном направлении двигалась еще одна колонна — внедорожник, 6 тентованных «КамАЗов» и один с кунгом.
В штабе ООС отмечают, что грузовики такого типа используются террористами в основном для перевозки боеприпасов и технического имущества, а грузоподъемность каждого составляет 7 тонн. Учитывая это, можно предположить, что только этими колоннами РФ поставила террористам более 200 тонн боеприпасов.
Кроме того, оккупанты увеличивают количество вооружения и личного состава в районе линии разграничения.
Как сообщили в штабе ООС, 6 августа за пределами мест хранения вооружения беспилотник ОБСЕ зафиксировал 35 танков Т-72 возле поселка Терновое и 10 танков Т-72 у поселка Покровка на оккупированной части Донецкой области.
Также в данном районе 6 августа была развернута радиолокационная станция и огневые средства ПВО.
Также отмечается, что за прошедшие сутки подконтрольные России боевики на Донбассе вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечается, что в целом враг открывал огонь по позициям украинских военных 45 раз, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения.
В ООС добавляют, что обстрелы осуществлялись по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорского, Зайцевого, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлики, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
В том числе, из минометов калибром 82 мм были обстреляны позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.
Источник : https://politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, оружие, боеприпасы, бронетехника
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