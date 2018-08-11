Супрун рассказала о вреде соцсетей

11.08.2018 19:48

Министр здравоохранения советует "хотя бы иногда" отрываться от гаджетов и аккаунтов.

Соцсети – это не только место для общения с друзьями, единомышленниками, а также обмена мыслями, идеями и информацией, но одна из угроз, которая стоит перед современным человеком, предупредила министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Сложно представить жизнь без интернета и социальных сетей"

, – пишет на своей странице в Facebook министр, которая и сама является активным пользователем этой платформы.

Супрун напомнила, что, помимо множества преимуществ, "вреда от них (соцсетей) также достаточно много".

"Существует множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования соцсетями. А именно: появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже депрессия. Более того, к негативным последствиям относят развитие зависимости, снижение самооценки и нарушение сна"

, – сообщила глава Минздрава.

Для профилактики Уляна Супрун советовала "хотя бы иногда" отрываться от гаджетов и аккаунтов.

Она советовала своим подписчикам последовать ее предложению и выключить мобильные оповещения и "устроить себе хотя бы один день без постоянных взглядов на экран телефона"

Источник : https://www.segodnya.ua