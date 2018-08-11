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Тюремщики рассказали, что Сенцов отказался от гражданской клиники

11.08.2018 08:25
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Тюремщики рассказали, что Сенцов отказался от гражданской клиники

Сенцов сказал посетившим его представителям общественности, что не считает себя больным

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший в середине мая голодовку в ямальской колонии, заявил посетившим его общественникам, что не нуждается в переводе в гражданскую клинику и не считает себя больным, сообщили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

"Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили медико-санитарную часть исправительного учреждения, где встретились и пообщались с Сенцовым", – говорится в сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что правозащитники спросили Сенцова о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. "В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Сенцов ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает", – говорится в пресс-релизе.

Источник : https://www.segodnya 

 




Теги: Донбасс, помощь, голодание, колония, клиника
 
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