Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений ею прав украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля", – написал Лещина.

Он отметил, что в заявлении описаны нарушения по 71 политзаключенному.

В частности, правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации конвенции о защите прав человека и основных свобод: ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения), ст. 5 (личная свобода), ст. 6 (справедливый суд), ст. 8 (уважение личной и семейной жизни), ст. 10 (свобода выражения), ст. 13 (эффективное средство защиты), ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей, кроме тех, для которых они были предусмотрены) в отношении граждан Украины, которых Россия преследует по политическим мотивам.

Источник : https://www.segodnya