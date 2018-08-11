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Украина увеличила импорт сыров на 30%
11.08.2018 21:03
В денежном выражении поставки импортных сыров за полгода в Украину выросли на 43,6% – до $32,68 млн.
Украина импортировала в течение января-июля 6,64 тысяч тонн сыра. Это на 29,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на данные Государственной фискальной службы в субботу, 11 августа.
Отмечается, что в денежном выражении поставки выросли на 43,6% – до $32,68 млн, отмечают в Государственной фискальной службе.
Больше всего украинцы потребляют твердые сыры – 93,4% импорта, мягкие и рассольные сыры составляют 3,4% и 3,2% соответственно.
Ранее чиновники назвали фальсификатом весь польский сыр в Украине. Импортеры, в том числе европейские, массово сбывают на украинском рынке неликвид, утверждают в Госпотребслужбе.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, сыр, импорт
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