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155-мм "Богдана": в сети показали новое мощное оружие украинского производства
На полигоне в Озерном Житомирской области состоялась демонстрация новейшей украинской 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) “Богдана”, которая в ближайшее время поступит на вооружение ВСУ.
Первые фото украинской "Богданы" были опубликованы на информационном портале о развитии украинских войск Ukrainian Military Pages, передает ONLINE.UA.
155-мм САУ "Богдана" будет принимать участие в военном параде в Киеве 24 августа в День Независимости Украины. "Сегодня был первый показ этой 155-мм гаубицы, которая будет участвовать в параде. Сейчас продолжаются испытания, ее сняли с испытаний для демонстрации, и после парада они продолжатся", — сообщили эксперты.
Новая САУ смонтирована на колесном шасси КрАЗ-6322 6х6, с двойной бронированной кабиной. Артиллерийская часть со стволом украинского производства, автоматизированной системой развертывания и наведения, а также автоматом заряжания на шесть выстрелов, расположенная в задней части шасси.
Заявленная дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом — более 40 километров, активно-реактивным — более 50 км.
Теги: Украина, Донбасс, оружие, полигон, Житомирская область, вооружение, ВСУ, САУ
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- 155-мм "Богдана": в сети показали новое мощное оружие украинского производства09:59
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