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"Гражданская" война в Украине: в сети показали очередной "привет" из России
12.08.2018 12:10
У боевиков на Донбассе замечены новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российского производства, что в очередной раз опровергает заявления оккупантов о том, что в Украине якобы идет "гражданская война".
"28 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 4 различные системы радиоэлектронной борьбы ("Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1") возле н. п. Чернухино (64 км к юго-западу от Луганска).
СММ впервые зафиксировала наличие всех четырех комплексов", - сообщается в отчете наблюдателей ОБСЕ, передает apostrophe.ua.
При этом в миссии добавили, что уже 2 августа беспилотник наблюдателей не зафиксировал эти системы.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Луганск, гражданская война, радио, беспилотник, борьба, боевики, СММ ОБСЕ
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