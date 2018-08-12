Нужна оборона: назван регион Украины, который Россия рискнет "прорвать"

12.08.2018 11:32

Россия наращивает свою военную группировку на Юге Украины (прежде всего — в Азовском бассейне) поэтому Киеву необходимо усиливать обороноспособность в этом регионе.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт по государственной безопасности Владимир Горбулин, передает apostrophe.ua.

По его мнению, если планы Кремля по инициированию разрядки с Вашингтоном сорвутся, то вполне можно ожидать активизации военных действий.

"Это ставит вопрос об особом внимании к готовности (материальной, психологической, логистической, организационной) подразделений территориальной обороны - их способности включиться в противодействие таким попыткам. Концепция национальной стойкости (или финский вариант "тотальная оборона") должна стать базой, на которой строится обороноспособность государства", - подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что "нужны мероприятия по усилению противовоздушной обороны".

"Хотя враг до этого момента не использовал военно-воздушные силы, но исключить "случайное" появление у "ЛДНР" своих наступательных военно-воздушных сил нельзя (как сложно было предугадать появление там "Бук-1", что привело к поражению ракетой малайзийского авиалайнера МН17)", - резюмировал Горбулин.