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Нужна оборона: назван регион Украины, который Россия рискнет "прорвать"
Россия наращивает свою военную группировку на Юге Украины (прежде всего — в Азовском бассейне) поэтому Киеву необходимо усиливать обороноспособность в этом регионе.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт по государственной безопасности Владимир Горбулин, передает apostrophe.ua.
По его мнению, если планы Кремля по инициированию разрядки с Вашингтоном сорвутся, то вполне можно ожидать активизации военных действий.
"Это ставит вопрос об особом внимании к готовности (материальной, психологической, логистической, организационной) подразделений территориальной обороны - их способности включиться в противодействие таким попыткам. Концепция национальной стойкости (или финский вариант "тотальная оборона") должна стать базой, на которой строится обороноспособность государства", - подчеркивает эксперт.
Он отмечает, что "нужны мероприятия по усилению противовоздушной обороны".
"Хотя враг до этого момента не использовал военно-воздушные силы, но исключить "случайное" появление у "ЛДНР" своих наступательных военно-воздушных сил нельзя (как сложно было предугадать появление там "Бук-1", что привело к поражению ракетой малайзийского авиалайнера МН17)", - резюмировал Горбулин.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Азовское море, оборона, ДНР, ЛНР, наступление
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