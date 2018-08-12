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Солнце и жара! Следующая неделя будет очень «летней»

12.08.2018 15:49
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Солнце и жара! Следующая неделя будет очень «летней»

Новая рабочая неделя в Украине начнется с сухой, солнечной погоды.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Понедельник в Украине даже без хвостов - повсюду солнечно, сухо. Температура воздуха +27 +32 градуса. На Маковея везде в Украине будет солнечно и жарко", - написала она.
По информации синоптика, 15 августа практически по всей Украине сохранится жарка погода и только на Западе пройдут дожди и снизится температура. В Киеве погода также порадует теплом.
"Понедельник в столице будет солнечным и очень теплым. На Маковея в Киеве жара усилится до +30 градусов. 15 августа также ожидается сухая жаркая погода. Впереди еще куча лета)", - отметила Диденко.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, погода, солнце, жара
 
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