В Азовском море за день утонули двое отдыхающих

12.08.2018 17:58

За сутки в курортном поселке Кирилловка утонули в Азовском море двое отдыхающих – жители Ровно и Днепра, сообщает в субботу, 11 августа, пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает Корреспондент.

Так, 10 августа в 12.00 на морском побережье возле базы отдыха "Салют" отдыхающие обнаружили и достали из моря тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 24-летний житель города Ровно.

В тот же день, в 14.10 неподалеку от базы отдыха "Кристалл" в 20 метрах от берега постояльцы базы увидели тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 53-летний житель города Днепр.

"Тела обоих погибших переданы для проведения судебно-медицинской экспертизы. Подразделения ГСЧС не привлекались", – говорится в сообщении.