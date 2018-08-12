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В Азовском море за день утонули двое отдыхающих
12.08.2018 17:58
За сутки в курортном поселке Кирилловка утонули в Азовском море двое отдыхающих – жители Ровно и Днепра, сообщает в субботу, 11 августа, пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает Корреспондент.
Так, 10 августа в 12.00 на морском побережье возле базы отдыха "Салют" отдыхающие обнаружили и достали из моря тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 24-летний житель города Ровно.
В тот же день, в 14.10 неподалеку от базы отдыха "Кристалл" в 20 метрах от берега постояльцы базы увидели тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 53-летний житель города Днепр.
"Тела обоих погибших переданы для проведения судебно-медицинской экспертизы. Подразделения ГСЧС не привлекались", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Азовское море, люди, утонули
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